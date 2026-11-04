Почти три года спустя: стала известна дата возвращения Ломаченко в ринг
Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) может провести следующий бой 13 февраля. Его соперником должен стать обязательный претендент по версии WBO во втором полулегком весе Чарли Суарез (19-0, 11 КО).
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BoxingScene .
Переговоры по бою Ломаченко и Суареза близятся к завершению
Стороны обоих боксеров ожидают в ближайшее время завершить соглашение по поединку, запланированному на 13 февраля. Официальное объявление может появиться на этой неделе.
Пока остается согласовать место проведения. Скорее всего, бой состоится в Лас-Вегасе.
Победитель противостояния может получить возможность встретиться с новым объединенным чемпионом О'Шаки Фостером, владеющим тремя поясами – WBC, IBF и WBO.
В кард могут добавить еще один титульный поединок
Промоутер Боб Арум также хочет включить в этот вечер бокса перенесенный бой за вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.
Речь идет о противостоянии мексиканца Линдольфо Дельгадо и россиянина Артура Биярсланова. Поединок должен был состояться в рамках вечера бокса Канело – Мбилли, однако Дельгадо решил не участвовать в том карде.
Промоутер Суареза верит в победу над Ломаченко
Сопромоутер Чарли Суареза Семпсон Левкович считает, что у его подопечного есть шансы победить украинского боксера. Среди аргументов он назвал длительный перерыв Ломаченко в поединках и обстоятельствах, связанных с войной в Украине.
"Лома уже почти два года не дерется, ему почти 40, и его внимание отвлекает война в Украине", – заявил Левкович.
Сам Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда украинец победил Джорджа Камбососа и завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе.
Ранее мы рассказывали, что Александр Усик поддержал возвращение Василия Ломаченко в ринг.