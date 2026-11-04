Майже через три роки: стала відома дата повернення Ломаченка в ринг

Переговори щодо бою Ломаченка та Суареза наближаються до завершення

Сторони обох боксерів очікують найближчим часом завершити угоду щодо поєдинку, запланованого на 13 лютого. Офіційне оголошення може з’явитися вже цього тижня.

Наразі залишається узгодити місце проведення. Найімовірніше, бій відбудеться в Лас-Вегасі.

Переможець протистояння може отримати можливість зустрітися з новим об’єднаним чемпіоном О’Шакі Фостером, який володіє трьома поясами – WBC, IBF та WBO.

У кард можуть додати ще один титульний поєдинок

Промоутер Боб Арум також хоче включити до цього вечора боксу перенесений бій за вакантний титул IBF у першій напівсередній вазі.

Йдеться про протистояння мексиканця Ліндольфо Дельгадо та росіянина Артура Біярсланова. Поєдинок мав відбутися в межах вечора боксу Канело - Мбіллі, однак Дельгадо вирішив не брати участі в тому карді.

Промоутер Суареза вірить у перемогу над Ломаченком

Співпромоутер Чарлі Суареза Семпсон Левкович вважає, що його підопічний має шанси перемогти українського боксера. Серед аргументів він назвав тривалу перерву Ломаченка в поєдинках та обставини, пов’язані з війною в Україні.

"Лома вже майже два роки не б’ється, йому майже 40, і його увагу відволікає війна в Україні", – заявив Левкович.

Сам Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді українець переміг Джорджа Камбососа та завоював чемпіонський пояс IBF у легкій вазі.