Ломаченко покинул Украину и готовит камбек на тропическом острове
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко готовится снова всколыхнуть мир профессионального бокса. После официального объявления о завершении карьеры украинец вместе с семьей перебрался за океан, где возобновил полноценный тренировочный процесс.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на El Nuevo Dia.
Что делает Ломаченко на острове
Как стало известно из источников пуэрто-риканского издания El Nuevo Dia, 38-летний боксер уже более двух месяцев проживает вместе с семьей в Пуэрто-Рико. По словам президента WBO Густаво Оливьери, украинец сознательно выбрал именно этот остров из-за благоприятного климата, богатой боксерской культуры и большого количества качественных спарринг-партнеров в полулегкой и второй полулегкой весовых категориях.
Местом подготовки Ломаченко стал спортзал El Gimnasio de Boxeo Caimito в Сан-Хуане, где украинец проводит ежедневные тренировки под руководством своей команды и местного специалиста Фредди Тринидада.
Путь к возвращению и титульный бой
Главной целью двукратного олимпийского чемпиона является возобновление выступлений на самом высоком уровне и очередная попытка добыть чемпионский пояс.
Ожидается, что уже в ноябре Ломаченко может провести поединок против первого номера рейтинга WBO Чарли Суареса из Филиппин, являющегося обязательным претендентом на титул Эмануэля Наваррете.
Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2025 года. Свой последний официальный бой украинец провел в мае 2024 года, когда досрочно одолел австралийца Джорджа Камбососа и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF.
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