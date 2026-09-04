Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові

Що робить Ломаченко на острові

Як стало відомо із джерел пуерто-риканського видання El Nuevo Dia, 38-річний боксер вже понад два місяці проживає разом із сім'єю в Пуерто-Ріко. За словами президента WBO Густаво Олів'єрі, українець свідомо обрав саме цей острів через сприятливий клімат, багату боксерську культуру та велику кількість якісних спаринг-партнерів у напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях.

Осередком підготовки Ломаченка став спортзал El Gimnasio de Boxeo Caimito у Сан-Хуані, де українець проводить щоденні тренування під керівництвом своєї команди та місцевого фахівця Фредді Трінідада.

Шлях до повернення та титульний бій

Головною метою дворазового олімпійського чемпіона є відновлення виступів на найвищому рівні та чергова спроба вибороти чемпіонський пояс.

Очікується, що вже в листопаді Ломаченко може провести поєдинок проти першого номера рейтингу WBO Чарлі Суареса з Філіппін, який є обов'язковим претендентом на титул Емануеля Наваррете.

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри у червні 2025 року. Свій останній офіційний бій українець провів у травні 2024-го, коли достроково здолав австралійця Джорджа Камбососа та завоював пояс чемпіона світу за версією IBF.