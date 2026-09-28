Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг: стало известно, когда ждать бой

Детали возвращения

Подробности будущего поединка раскрыл известный телеведущий Брайан Кастер. Во время вечера бокса в Пуэрто-Рико он пообщался с украинским спортсменом и рассказал о его планах в своем аккаунте в Х. По словам журналиста, 38-летний украинец планирует возобновить карьеру уже в ноябре.

Ожидается, что бывший лидер рейтинга Pound-for-Pound проведет бой в лимите второго полулегкого веса (до 58,9 кг).

Кто потенциальный соперник

По информации Кастера, потенциальной целью украинского боксера может стать статус обязательного претендента на титул WBO. В частности, предполагается, что Ломаченко попытается отобрать его у Чарли Суареса.

В то же время, конкретный соперник и точная дата возвращения украинца в ринг пока еще неизвестны.

В послужном списке Ломаченко 18 побед в 21 профессиональном поединке, из которых 12 он одержал нокаутом. Он также имеет три поражения.