Ломаченко назвав терміни повернення на ринг: відомо, коли чекати бій

Деталі повернення

Подробиці майбутнього поєдинку розкрив відомий телеведучий Браян Кастер. Під час вечора боксу в Пуерто-Ріко він поспілкувався з українським атлетом та розповів про його плани у своєму акаунті в Х. За словами журналіста, 38-річний українець планує відновити кар'єру вже в листопаді.

Очікується, що колишній лідер рейтингу Pound-for-Pound проведе бій у ліміті другої напівлегкої ваги (до 58,9 кг).

Хто потенційний суперник

За інформацією Кастера, потенційною метою українського боксера може стати статус обов'язкового претендента на титул WBO. Зокрема, припускається, що Ломаченко спробує відібрати його у Чарлі Суареса.

Водночас конкретний суперник та точна дата повернення українця в ринг наразі ще невідомі.

У послужному списку Ломаченка 18 перемог у 21 професійному поєдинку, з яких 12 він здобув нокаутом. Він також має три поразки.