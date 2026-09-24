В шаге от финала: сборная Украины по боксу получила еще одну "бронзу" на чемпионате Европы

Подробности полуфинального поединка

В полуфинале, состоявшемся 24 сентября, действующий чемпион Украины и победитель престижного турнира Strandja противостоял сербу Растко Симичу. К сожалению, поединок завершился со счетом 4:0 в пользу серба.

Судейские записки показали 27-29, 27-29, 27-29, 27-29, 28-28 в пользу боксера из Сербии. В итоге Илья остановился в шаге от финала и завоевал бронзовую награду.

Успехи сборной Украины в Софии

Континентальное первенство в столице Болгарии проходит с 17 по 25 сентября. В общей сложности в течение девяти дней соревнований спортсмены разыгрывают медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Достижение Павла Иллюши стало уже второй наградой для нашей команды на этом турнире - ранее обладательницей бронзовой медали в женской сетке стала Ирина Луцак .

Также отметим, что гарантировали медали Айдер Абдураимов, Анна Охота и Эльвин Алиев. Все они вышли в концовки в своих категориях.