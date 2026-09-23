"Говорил, что Джошуа - мусор": Фьюри обвинил Хирна в измене собственному боксеру

Драма в ринге и обвинение в двуличии

Поединок Джошуа против Кристиана Пренги прошел в июле. Уже в первом раунде Энтони дважды оказывался на стиле ринга, однако сумел подняться и во втором раунде отправил соперника в глубокий нокаут мощным ударом справа.

Фьюри утверждает, что во время первого раунда, когда Джошуа оказался в нокдауне, Хирн у ринга не скрывал своего разочарования:

"Эдди Хирн - продажная шкура. Возле ринга во время последнего боя Джошуа, когда Эй-Джей упал, Хирн говорил, что тот ничтожество, мусор и с ним все кончено. Есть свидетели, которые это слышали! А как только Джошуа нокаутировал того парня, Эдди придумал мир. Ты просто лаком к деньгам не нужен", - заявил Тайсон Фьюри.

Контекст поединков и реакция "Цыганского короля"

Фьюри проведение поединка запомнил хорошо, ведь сам выступал накануне в Таиланде, где заставил угол Мариуша Ваха остановить бой.

Британский тяжеловес в присущей манере призвал Джошуа прекратить сотрудничество с промоутером, назвав Хирна "прихвостником и носителем сумок", который думает только о собственной выгоде.

Сам Эдди Хирн громкие заявления Фьюри пока никак не прокомментировал.