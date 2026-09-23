"Казав, що Джошуа - сміття": Ф'юрі звинуватив Хірна у зраді власного боксера

Драма в рингу та звинувачення у дводушності

Поєдинок Джошуа проти Крістіана Пренги відбувся у липні. Уже в першому раунді Ентоні двічі опинявся на настилі рингу, проте зумів піднятися та в другому раунді відправив суперника в глибокий нокаут потужним ударом справа.

Ф'юрі стверджує, що під час першого раунду, коли Джошуа опинився у нокдауні, Хірн біля рингу не приховував свого розчарування:

"Едді Хірн - продажна шкура. Біля рингу під час останнього бою Джошуа, коли Ей-Джей упав, Хірн казав, що той нікчема, сміття і з ним усе скінчено. Є свідки, які це чули! А як тільки Джошуа нокаутував того хлопця, Едді стрибав довкола так, ніби той - найкраще, що вигадав світ. Ти просто ласий до грошей непотріб", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Контекст поєдинків та реакція "Циганського короля"

Ф'юрі проведення того поєдинку запам'ятав добре, адже сам виступав напередодні в Таїланді, де змусив кут Маріуша Ваха зупинити бій.

Британський важковаговик у властивій манері закликав Джошуа припинити співпрацю з промоутером, назвавши Хірна "прихвостнем і носієм сумок", який думає лише про власну вигоду.

Сам Едді Хірн гучні заяви Ф'юрі поки ніяк не прокоментував.