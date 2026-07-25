Хижняк побил непобедимого француза в андеркарте боя Джошуа – Пренга

Ход поединка Хижняк – Патрач

Александр с первых секунд завладел инициативой и принялся прорабатывать соперника многочисленными короткими ударами. Патрач пробовал контратаковать, но Хижняк умело уклонялся от выпадов соперника.

В конце концов, во втором раунде француз пропустил сильный удар от украинца и упал в нокдаун. Рефери позволил Патрачу продолжить поединок, но уже через несколько секунд Ленни снова оказался на конвасе, после очередной атаки Хижняка, завершившейся нокаутом.

Таким образом, Хижняк одержал вторую победу на профессиональном ринге. В марте Хижняк победил Уилмера Барона из Колумбии.

Отметим, что Хижняка на трибунах поддерживал Александр Усик.

Александр Усик на поединке Хижняк – Патрач (фото: скриншот)

Карьера Александра Хижняка

31-летний украинский боксер провел длительную карьеру в любительском боксе. Он выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио (2021), выступая в среднем весе (до 75 кг). А уже в 2024 году стал олимпийским чемпионом в Париже, завоевав золото в тяжелой категории.

Профессиональную карьеру Хижняк начал только в этом году.