Хижняк побив непереможного француза в андеркарті бою Джошуа – Пренга

Хід поєдинку Хижняк - Патрач

Олександр з перших секунд заволодів ініціативою і взявся опрацьовувати суперника багаточисельними короткими ударами. Патрач пробував контратакувати, але Хижняк вміло ухилявся від випадів суперника.

Зрештою, у другому раунді француз пропустив сильний удар від українця і впав в нокдаун. Рефері дозволив Патрачу продовжити поєдинок, але вже за кілька секунд Ленні знову опинився на канвасі, після чергової атаки Хижняка, яка завершилася нокаутом.

Таким чином Хижняк здобув другу перемогу на професійному ринзі. У березні Хижняк переміг Вілмера Барона з Колумбії.

Відзначимо, що Хижняка на трибунах підтримував Олександр Усик.

Олександр Усик на поєдинку Хижняк – Патрач (фото: скріншот)

Кар'єра Олександра Хижняка

31-річний український боксер провів тривалу кар'єру у любительському боксі. Він виграв срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо (2021), виступаючи у середній вазі (до 75 кг). А вже у 2024 році став олімпійським чемпіоном у Парижі, здобувши золото у важкій категорії.

Професійну кар'єру Хижняк розпочав лише цього року.