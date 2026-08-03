Хижняк после триумфа в Саудовской Аравии назвал сроки чемпионского боя

Триумф при поддержке Усика

Хижняк поделился впечатлениями от выступления на грандиозном вечере бокса в Саудовской Аравии, где одержал очередную досрочную победу . По словам боксера, важную роль в организации поединка сыграла команда Александра Усика и промоушн Usyk 17 Promotions.

Александр отметил, что Усик лично поддерживал его на протяжении всего турнира, посетив раздевалку еще перед выходом в ринг.

"Перед боем он зашел ко мне в раздевалку, поддержал, и я чувствовал его внимание на протяжении всего вечера. Он для меня не только большой чемпион, но и искренний, близкий человек. Я благодарен ему за поддержку, помощь, человечность и преданность", - подчеркнул Хижняк.

Кроме того, украинский боксер рассказал, что сам болел за Энтони Джошуа в его поединке. Также его симпатии на стороне Эй Джея и в потенциальном противостоянии против Тайсона Фьюри.

Путь к чемпионству

Несмотря на скорейшее завершение боя, Хижняк отдал должное своему оппоненту – опытному Ленни Патрачу. Украинский чемпион признался, что после поединка соперник лично написал ему в социальных сетях, выразив уважение и сделав смелый прогноз.

"Мне написал Ленни Патрач, поблагодарил за поединок и сказал, что ему было приятно боксировать с Олимпийским чемпионом. Он написал, что уверен: менее чем через два года я стану чемпионом мира", - рассказал украинский боксер.

Сейчас Хижняк уже вернулся в Полтаву и практически без отдыха возобновил тренировочный процесс. Боксер уверен, что вместе с сильной командой сможет в ближайшее время выйти на бой за полноценный титул чемпиона мира в профессионалах.