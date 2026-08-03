Хижняк після тріумфу в Саудівській Аравії назвав терміни чемпіонського бою

Тріумф за підтримки Усика

Хижняк поділився враженнями від виступу на грандіозному вечорі боксу в Саудівській Аравії, де він здобув чергову дострокову перемогу. За словами боксера, важливу роль у організації поєдинку відіграла команда Олександра Усика та промоушн Usyk 17 Promotions.

Олександр зазначив, що Усик особисто підтримував його протягом усього турніру, завітавши до роздягальні ще перед виходом у ринг.

"Перед боєм він зайшов до мене в роздягальню, підтримав, і я відчував його увагу протягом усього вечора. Він для мене не лише великий чемпіон, а й щира, близька людина. Я вдячний йому за підтримку, допомогу, людяність і відданість", - підкреслив Хижняк.

Окрім цього, український боксер розповів, що сам уболівав за Ентоні Джошуа у його поєдинку. Також його симпатії на боці "Ей Джея" і у потенційному протистоянні проти Тайсона Ф'юрі.

Шлях до чемпіонства

Попри швидке завершення бою, Хижняк віддав належне своєму опонентові – досвідченому Ленні Патрачу. Український чемпіон зізнався, що після поєдинку суперник особисто написав йому в соціальних мережах, висловивши повагу та зробивши сміливий прогноз.

"Мені написав Ленні Патрач, подякував за поєдинок і сказав, що йому було приємно боксувати з Олімпійським чемпіонам. Він написав, що впевнений: менше ніж за два роки я стану чемпіоном світу", - розповів український боксер.

Зараз Хижняк вже повернувся до Полтави і, практично без відпочинку, відновив тренувальний процес. Боксер переконаний, що разом із сильною командою зможе найближчим часом вийти на бій за повноцінний титул чемпіона світу у професіоналах.