Хирн назвал следующую цель Джошуа после боя с Фьюри: реванш с британским супертяжем
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа стремится провести реванш с Даниэлем Дюбуа после поединка против Тайсона Фьюри. Однако сначала британскому боксеру необходимо одержать победу в одном из самых ожидаемых сверхтяжелых боев.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой наtalkSport .
Джошуа хочет поквитаться с Дюбуа
Энтони Джошуа рассматривает возможность повторного поединка с Даниэлем Дюбуа. О желании боксера рассказал его промоутер Эдди Хирн.
По словам функционера, Джошуа стремится снова встретиться с соперником, которому проиграл в сентябре 2024 года. Тогда Дюбуа нокаутировал соотечественника в пятом раунде на стадионе "Уэмбли". В течение боя Джошуа четырежды побывал в нокдауне.
"Он хочет снова сразиться с Даниэлем Дюбуа. Джошуа - конкурентный боксер, и он проводил реванши со всеми, кто его побеждал, кроме Дюбуа. Он хочет еще раз попытаться одолеть Даниэля и поквитаться за то поражение", - рассказал Хирн.
Сперва Джошуа должна победить Фьюри
Промоутер подчеркнул, что все мысли Джошуа сосредоточены на поединке против Тайсона Фьюри. Боксеры должны встретиться 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе.
Ожидается, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционирует этот поединок как бой за статус суперчемпиона мира в тяжелом весе. В таком случае потенциальная встреча Джошуа с Дюбуа, обладающим титулом WBO, может стать объединительным поединком.
Хирн также упомянул о возможности боя Джошуа с Филиппом Хрговичем, если британец пройдет Фьюри.
"Это опасное сражение, но если он победит Тайсона Фьюри, то почему бы и нет? Это может быть поединок за объединение титулов или встречу с Филиппом Хрговичем", - добавил промоутер.
Дюбуа готов сразиться с любым чемпионом
Ожидается, что Даниэль Дюбуа вернется на ринг в феврале после двух побед под подряд Фабио Вордли. Поэтому встреча с победителем противостояния Фьюри - Джошуа, вероятнее всего, состоится не ранее второй половины следующего года.
Сам Дюбуа заявил, что не сосредотачивается на конкретном сопернике и готов встретиться с чемпионом. Среди потенциальных оппонентов он назвал Филиппа Хрговича и Агита Кабаела.
"Любой кто-то из них. Все ребята, которые имеют титулы. Я не могу двигаться назад - нужно идти вперед, к большим и лучшим боям. Мы готовы подождать, но между тем просто дайте мне имя, и я подготовлюсь", - сказал боксер.
Ранее мы рассказывали, что другой чемпион хевивейта Филипп Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии.