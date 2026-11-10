Хірн назвав наступну ціль Джошуа після бою з Ф’юрі: реванш із британським супертяжем

Джошуа хоче поквитатися з Дюбуа

Ентоні Джошуа розглядає можливість повторного поєдинку з Даніелем Дюбуа. Про бажання боксера розповів його промоутер Едді Хірн.

За словами функціонера, Джошуа прагне знову зустрітися з суперником, якому програв у вересні 2024-го року. Тоді Дюбуа нокаутував співвітчизника у п’ятому раунді на стадіоні "Вемблі". Протягом бою Джошуа чотири рази побував у нокдауні.

"Він хоче знову битися з Даніелем Дюбуа. Джошуа - конкурентний боксер, і він проводив реванші з усіма, хто його перемагав, окрім Дюбуа. Він хоче ще раз спробувати здолати Даніеля та поквитатися за ту поразку", - розповів Хірн.

Спершу Джошуа має перемогти Ф’юрі

Промоутер наголосив, що наразі всі думки Джошуа зосереджені на поєдинку проти Тайсона Ф’юрі. Боксери мають зустрітися 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі.

Очікується, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонує цей поєдинок як бій за статус суперчемпіона світу в надважкій вазі. У такому разі потенційна зустріч Джошуа з Дюбуа, який володіє титулом WBO, може стати об’єднавчим поєдинком.

Хірн також згадав можливість бою Джошуа з Філіпом Хрговичем, якщо британець пройде Ф’юрі.

"Це небезпечний бій, але якщо він переможе Тайсона Ф’юрі, то чому б і ні? Це може бути поєдинок за об’єднання титулів або зустріч із Філіпом Хрговичем", - додав промоутер.

Дюбуа готовий битися з будь-яким чемпіоном

Очікується, що Даніель Дюбуа повернеться на ринг у лютому після двох поспіль перемог над Фабіо Вордлі. Через це зустріч із переможцем протистояння Ф’юрі - Джошуа, найімовірніше, відбудеться не раніше другої половини наступного року.

Сам Дюбуа заявив, що не зосереджується на конкретному супернику та готовий зустрітися з будь-яким чемпіоном. Серед потенційних опонентів він назвав Філіпа Хрговича та Агіта Кабаєла.

"Будь-хто з них. Усі хлопці, які мають титули. Я не можу рухатися назад - потрібно йти вперед, до більших і кращих боїв. Ми готові почекати, але тим часом просто дайте мені ім’я, і я підготуюся", - сказав боксер.