Готов адаптироваться: Вордли поразил заявлением о реванше с Дюбуа

Уверенность Вордли

31-летний Уордли заверил, что вместе с командой сделал надлежащие выводы после первого поединка и подойдет к новой встрече в лучшей форме.

"Мы выходили на то сражение с максимальной уверенностью в своих силах, но сейчас нужно внести коррективы. Я уже доказывал, что умею адаптироваться и меняться, и именно это нам нужно сделать для этого поединка", - заявил британец.

Уоррен ждет "блестящий поединок"

Промоутер обоих боксеров Фрэнк Уоррен анонсировал, что бой состоится 17 октября на арена "O2" в Лондоне. Но заверил, что ценителей ждет один из лучших боев в гевивейте последних лет.

"Это будет реванш действующего чемпиона Даниэля Дюбуа против бывшего чемпиона Фабио Уордли. 17 октября вы увидите блестящий поединок. Не упустите его", - заявил Уоррен.