Готовий адаптуватися: Вордлі вразив заявою про реванш з Дюбуа

Впевненість Вордлі

31-річний Вордлі запевнив, що разом із командою зробив належні висновки після першого поєдинку і підійде до нової зустрічі в найкращій формі.

"Ми виходили на той бій із максимальною впевненістю у своїх силах, але зараз потрібно внести корективи. Я вже доводив, що вмію адаптуватися й змінюватися, і саме це нам потрібно зробити для цього поєдинку", - заявив британець.

Воррен чекає на "блискучий поєдинок"

Промоутер обох боксерів Френк Воррен анонсував, що бій відбудеться 17 жовтня на арена "O2" в Лондоні. Та запевнив, що на поціновувачів чекає один з найкращих боїв в гевівейті останніх років.

"Це буде реванш чинного чемпіона Даніеля Дюбуа проти колишнього чемпіона Фабіо Уордлі. 17 жовтня ви побачите блискучий поєдинок. Не пропустіть його", - заявив Воррен.