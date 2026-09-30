Фьюри и Джошуа впервые сошлись в битве взглядов перед грандиозным сражением (видео)

Дружеский разговор и длинная дуэль

После официального анонса предстоящего противостояния соперники встретились на пресс-конференции в Лондоне, которая проходила в удивительно мирной и доброжелательной атмосфере.

В частности, Фьюри публично отметил огромный вклад Джошуа в британский бокс и его чемпионское прошлое. В свою очередь, Джошуа вспомнил свой исторический триумф на "Уэмбли" против Владимира Кличко и отметил важность возвращения чемпионских титулов в Британию.

Впоследствии боксеры сошлись в традиционной битве взглядов, которая длилась более минуты. Оба спортсмена находились в отличном настроении, а завершали дуэль уже с улыбками, причем Джошуа в шутливой манере чуть не начал щекотать соперника.

Также на мероприятии показали чемпионский пояс, за который будут бороться атлеты.

Когда состоится бой

Однако дружеские шутки не отменяют серьезности намерений. Тайсон Фьюри уже пообещал устроить жесткую рубку и нокаутировать оппонента.

"Я выйду и снесу его. Я не собираюсь убегать – я выйду рубиться. Я поймаю его, и на этом для него все будет кончено", – пообещал "Цыганский король".

Долгожданный бой между британскими звездами состоится 11 декабря в валлийском Кардиффе. Победитель этого поединка вернет себе звание чемпиона мира в хэвивейте, поскольку на кону будет стоять престижный титул "суперчемпиона" по версии WBA.