Эдди Хирн обратился к Конору Бенну с предупреждением

Прогноз Эдди Хирна на бой Бенн – Гарсия

Поединок между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией и британцем Конором Бенном состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.

По мнению Хирна, фаворитом предстоящего боя является именно американец. Главной причиной он назвал проблемы Бенна со "угонкой" веса до лимита 147 фунтов (66,68 кг).

"Мне нравится это сражение, но я не считаю, что Конор сейчас должен выступать в полусреднем весе. После двух боев с Крисом Юбенком-младшим в среднем весе, а затем поединка с Реджисом Прогрейсом в промежуточной категории он выглядел не лучшим образом", - сказал Хирн.

Британский промоутер считает, что возвращение в 147 фунтов станет для Бенна серьезным испытанием.

"Сделать этот вес для него сейчас будет очень сложно. Он прекрасно тренируется, но я не думаю, что на этом весе сохранит свою ударную силу. Также сомневаюсь в том, как он будет держать удар", – отметил Хирн.

Что сказал Хирн о Гарсии

Промоутер считает, что зрителей ждет зрелищное сражение, поскольку Гарсия имеет сильные качества, а Бенн – упрямый характер.

"Райан – боксер мирового уровня. Он очень быстрый, острый и имеет мощный удар. Но бой все равно будет зрелищным, ведь Конор никогда не отступает и точно попытается навязать свой бокс", – добавил Хирн.

Следует отметить, что слова Хирна могут быть продиктованы не только спортивной оценкой. Ранее именно он много лет представлял интересы Бенна, однако в начале 2026 года боксер покинул Matchroom Boxing и подписал контракт с Zuffa Boxing Дэйни Уайта. После этого между сторонами возник публичный конфликт.

Поединок Гарсия – Бен возглавит вечер бокса на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Для Гарсии это будет первая защита титула WBC, которую он завоевал в феврале, победив Марио Барриоса единогласным решением судей.