Едді Гірн звернувся до Конора Бенна із попередженням

Прогноз Едді Хірна на бій Бенн – Гарсія

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією та британцем Конором Бенном відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі.

На думку Хірна, фаворитом майбутнього бою є саме американець. Головною причиною він назвав проблеми Бенна зі "згонкою" ваги до ліміту 147 фунтів (66,68 кг).

"Мені подобається цей бій, але я не вважаю, що Конор зараз має виступати у напівсередній вазі. Після двох боїв із Крісом Юбенком-молодшим у середній вазі, а потім поєдинку з Реджисом Прогрейсом у проміжній категорії він виглядав не найкращим чином", – сказав Хірн.

Британський промоутер вважає, що повернення до 147 фунтів стане для Бенна серйозним випробуванням.

"Зробити цю вагу для нього зараз буде дуже складно. Він чудово тренується, але я не думаю, що на цій вазі збереже свою ударну силу. Так само маю сумніви щодо того, як він триматиме удар", – зазначив Хірн.

Що сказав Хірн про Гарсію

Промоутер вважає, що на глядачів чекає видовищний бій, оскільки Гарсія має сильні якості, а Бенн – впертий характер.

"Раян – боксер світового рівня. Він дуже швидкий, гострий і має потужний удар. Але бій усе одно буде видовищним, адже Конор ніколи не відступає і точно спробує нав'язати свій бокс", – додав Гірн.

Варто зазначити, що слова Хірна можуть бути продиктовані не лише спортивною оцінкою. Раніше саме він багато років представляв інтереси Бенна, однак на початку 2026 року боксер залишив Matchroom Boxing і підписав контракт із Zuffa Boxing Дейни Вайта. Після цього між сторонами виник публічний конфлікт.

Поєдинок Гарсія – Бенн очолить вечір боксу на арені T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Для Гарсії це буде перший захист титулу WBC, який він завоював у лютому, перемігши Маріо Барріоса одноголосним рішенням суддів.