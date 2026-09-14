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Бокс 14 сентября 2026, 11:47

Бокс стал жадным на всех уровнях: катмен Усика разнес споры вокруг боя Фьюри и Джошуа

Рас Анбер возмущен идеей перенести британский мегафайт за океан и потерять главную фанатскую аудиторию
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Расс Анбер (Фото: russanber, Instagram)
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Катмен бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика Рас Анбер подверг резкой критике жадность в современном боксе. Специалист прокомментировал споры вокруг места проведения предстоящего поединка между британскими супертяжами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал The Ariel Helwani Show.

Критика современного бокса

Комментируя ситуацию вокруг организации боя Фьюри и Джошуа, Рас Анбер не сдержал эмоций по поводу финансовых аппетитов организаторов и телевидения.

"Все это постоянно напоминает мне о том, что во всем боксе больше всего я всегда ненавидел именно боксерский бизнес. Все стали жадными, буквально на всех уровнях. Куда ни посмотри, на каком бы уровне бокса - везде есть жадность. Начиная с телевидения и дальше по цепочке - всюду жадность."

Аргументы в пользу Великобритании

По словам специалиста, несмотря на исторические примеры выездных боев, переносить бой такого уровня в США, например у "Мэдисон Сквер Гарден", нет никакого логического смысла. Главным аргументом является постоянная преданность британских болельщиков.

"Если провести бой в MSG, то есть риск полностью оттолкнуть самую большую фанатскую аудиторию в современном боксе - британский рынок. Ведь если начать его здесь в одиннадцать вечера, то в Британии это будет четвертое утро" и вы потеряете всю эту аудиторию", - отметил Анбер.

Анбер также отметил, что, несмотря на проблемы с логистикой и комендантским часом в Лондоне (о продолжении которого уже ведутся переговоры с мэром), бой между двумя британскими звездами должен состояться именно дома.

Ранее мы сообщали, что бой между Джошуа и Фьюри могут снова перенести – начались разговоры о новой локации.

Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа