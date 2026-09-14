Бокс став жадібним на всіх рівнях: катмен Усика розніс суперечки навколо бою Ф'юрі та Джошуа

Критика сучасного боксу

Коментуючи ситуацію навколо організації бою Ф'юрі та Джошуа, Рас Анбер не стримав емоцій щодо фінансових апетитів організаторів та телебачення.

"Все це постійно нагадує мені про те, що в усьому боксі найбільше я завжди ненавидів саме боксерський бізнес. Усі стали жадібними, буквально на всіх рівнях. Куди не подивися, на якому б рівні боксу - скрізь є жадібність. Починаючи з телебачення й далі по ланцюжку - всюди жадібність. І кожен хоче отримати якомога більший шматок пирога", - заявив Анбер.

Аргументи на користь Британії

За словами фахівця, попри історичні приклади виїзних боїв, переносити бій такого рівня до США, наприклад у "Медісон Сквер Гарден", немає жодного логічного сенсу. Головним аргументом є незмінна відданість британських уболівальників.

"Якщо провести бій у MSG, то є ризик повністю відштовхнути найбільшу фанатську аудиторію в сучасному боксі - британський ринок. Бо якщо почати його тут об одинадцятій вечора, то в Британії це буде четверта ранку " і ви втратите всю цю аудиторію", - зазначив Анбер.

Анбер також зазначив, що навіть попри проблеми з логістикою та комендантською годиною в Лондоні (про продовження якої вже ведуться переговори з мером), бій між двома британськими зірками повинен відбутися саме вдома.