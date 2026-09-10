Из США в Украину: "Волынь" усилилась форвардом из студенческой лиги

Дебют в профессиональном баскетболе и статистика "Твиата"

До переезда в Украину Тадж Твиат четыре года выступал в студенческой лиге США (NCAA). В прошлом сезоне игрок защищал цвета команды Coppin State.

25-летний форвард провел 23 поединка, в которых в среднем набирал 6,0 очка, 4,3 подбора и 0,7 перехвата за игру.

В составе "Волыни" американский баскетболист будет выступать под 8-м номером.

Кадровая перестройка и ребрендинг в Киеве

В текущее межсезонье команда из Луцка претерпела существенные изменения, в частности изменила название со "Старый Луцк" на БК "Волынь". Ранее ростер клуба уже пополнили форвад Максим Никитин ("Харьковские Соколы") и американский разыгрывающий Брайан Старр.

Прошлый розыгрыш чемпионата лучане завершили на 9-м месте в регулярном первенстве и не смогли попасть в стадию плей-офф.

Новый сезон Суперлиги-2026/27 начнется 1 октября. В турнире примут участие 10 клубов.