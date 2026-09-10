Зі США до України: "Волинь" підсилилась форвардом зі студентської ліги

Дебют у професійному баскетболі та статистика Твіата

До переїзду в Україну Тадж Твіат чотири роки виступав у студентській лізі США (NCAA). У минулому сезоні гравець захищав кольори команди Coppin State.

25-річний форвард провів 23 поєдинки, в яких в середньому набирав 6,0 очка, 4,3 підбирання та 0,7 перехоплення за гру.

У складі "Волині" американський баскетболіст виступатиме під 8-м номером.

Кадрова перебудова та ребрендинг у Луцьку

У поточне міжсезоння команда з Луцька зазнала суттєвих змін, зокрема змінила назву зі "Старий Луцьк" на БК "Волинь". Раніше ростер клубу вже поповнили форвад Максим Нікітін ("Харківські Соколи") та американський розігруючий Браян Старр.

Минулий розіграш чемпіонату лучани завершили на 9-му місці в регулярній першості та не змогли потрапити до стадії плей-оф.

Новий сезон Суперліги-2026/27 розпочнеться 1 жовтня. У турнірі візьмуть участь 10 клубів.