Сборная Украины по баскетболу сыграет с американцами и Латвией перед ключевыми матчами отбора ЧМ-2027
Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку ко второму этапу квалификации чемпионата мира-2027. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал в столице Латвии – Риге.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Тренировочный сбор и расписание спаррингов
Команда уже провела первую тренировку в Риге. Баскетболисты работали над действиями в защите и повторяли игровые системы, которые использовались на предыдущем собрании.
Перед официальными поединками квалификации украинская команда проведет два контрольных матча. Первый из них состоится 20 августа в литовском Кедайняе против американской команды Университета Аризоны ("Аризона Уайлдектс"). А 23 августа в Риге подопечные Айнарса Багатскиса сыграют контрольный поединок против сборной Латвии.
Турнирное положение и официальный календарь
Украина начинает второй раунд отбора с показателем в 4 победы и 2 поражения, которые она получила в матчах с Испанией, Грузией и Данией в первом раунде (Группа А).
Теперь "сине-желтые" сыграют со сборными, которые в предыдущем раунде играли в параллельной группе В (Черногория, Португалия и Греция). Вместе все команды на втором этапе отбора сформировали Группу I.
Первый официальный матч второго раунда Украина проведет 28 августа в Риге против Греции (поединок будет номинально домашним), а 31 августа приедет в гости в Черногорию.
Календарь матчей сборной Украины на втором этапе квалификации:
2026 год
- 28 августа. Украина – Греция
- 31 августа. Черногория – Украина
- 26 ноября. Португалия – Украина
- 29 ноября. Украина – Черногория
2027 год
- 26 февраля. Греция – Украина
- 1 марта. Украина – Португалия
Турнирное положение группы I (сводные результаты первого этапа)
- Испания – 11 очков
- Украина – 10
- Черногория – 10
- Португалия – 9
- Греция – 9
- Грузия – 9
Путевки на мировое первенство-2027 в Катаре получат три лучшие сборные из шестерки участников.
Ранее сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027.