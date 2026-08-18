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Баскетбол 18 серпня 2026, 15:34

Збірна України з баскетболу зіграє з американцями та Латвією перед ключовими матчами відбору ЧС-2027

"Синьо-жовті" розпочали тренувальний збір у Ризі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перші тренування у Ризі (фото: ФБУ)
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Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Навчально-тренувальний збір національної команди стартував у столиці Латвії – Ризі.

Тренувальний збір та розклад спарингів

Команда вже провела перші тренування в Ризі. Баскетболісти працювали над діями в захисті та повторювали ігрові системи, які використовували на попередніх зборах.

Перед офіційними поєдинками кваліфікації українська команда проведе два контрольних матчі. Перший з них відбудеться 20 серпня в литовському Кедайняї проти американської команди Університету Аризони ("Аризона Вайлдектс"). А 23 серпня в Ризі підопічні Айнарса Багатскіса зіграють контрольний поєдинок проти національної збірної Латвії.

Турнірне становище та офіційний календар

Україна розпочинає другий раунд відбору з показником у 4 перемоги та 2 поразки, які вона отримала у матчах з Іспанією, Грузією та Данією у першому раунді (Група А).

Тепер "синьо-жовті" зіграють зі збірними, які у попередньому раунди грали в паралельній Групі В (Чорногорія, Португалія та Греція). Разом усі команди на другому етапі відбору сформували Групу І.

Перший офіційний матч другого раунду Україна проведе 28 серпня в Ризі проти Греції (поєдинок буде номінально домашнім), а 31 серпня завітає в гості до Чорногорії.

Календар матчів збірної України на другому етапі кваліфікації:

2026 рік

  • 28 серпня. Україна – Греція
  • 31 серпня. Чорногорія – Україна
  • 26 листопада. Португалія – Україна
  • 29 листопада. Україна – Чорногорія

2027 рік

  • 26 лютого. Греція – Україна
  • 1 березня. Україна – Португалія

Турнірне становище групи I (зведені результати першого етапу)

  1. Іспанія – 11 очок
  2. Україна – 10
  3. Чорногорія – 10
  4. Португалія – 9
  5. Греція – 9
  6. Грузія – 9

Путівки на світову першість-2027 у Катарі здобудуть три найкращі збірні з шістки учасників.

Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

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