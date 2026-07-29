Верность клубу: звезда "Голден Стейт" заключила новый контракт

Жертва ради Леброна и новое соглашение

Выход Грина на рынок свободных агентов был частью стратегического плана руководства "Уорриорз". Баскетболист сознательно отказался от действующей опции в своем предварительном контракте, чтобы освободить платежную ведомость клуба для подписания Леброна Джеймса.

Впрочем, заманить звездного форварда в Калифорнию не удалось - Леброн предпочел предложение "Филадельфии Сиксерс".

После этого "Голден Стэйт" оперативно переподписал Грина на один сезон. Условия контракта форварда с клубом остались такими же, как были и когда Грин не был в статусе свободного агента.

Статистика ветерана

Дреймонд Грин остается одним из ключевых исполнителей и системных игроков "Уорриорз".

В прошлом регулярном чемпионате НБА 36-летний форвард набирал в среднем 8,4 очка, 5,5 подбора, 5,5 передачи в среднем за игру. А реализация бросков с игры составляла 41,8%.

История верности

Новый сезон-2026/27 станет для Грина 15-м подряд в составе "Уорриорз". Клуб выбрал его на драфте 2012-го года под 35-м номером.

Такая серия выступлений за одну франшизу является второй самой продолжительной среди активных игроков НБА. Больше форварда за один клуб выступал только Стефен Карри - следующий сезон станет для одноклубника Грина 18-м в составе "Уорриорз".

Дреймонд Грин также является одним из ключевых элементов династии "Уорриорз". С форвардом в составе "Голден Стейт" выиграли четыре чемпионских титула НБА - в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022-м годах.