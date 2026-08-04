Решающий этап отбора на ЧМ-2027: сборная Украины по баскетболу определила план подготовки

Учебно-тренировочный сбор и спарринги

Баскетболисты национальной команды соберутся 14 августа в Латвии. В рамках подготовки сборная Украины проведет два контрольных поединка:

20 августа: против команды Университета Аризоны (в литовском городе Кедайняй);

23 августа: против сборной Латвии (в Риге).

Официальные матчи квалификации

После контрольных встреч команда начнет выступления во втором раунде европейского отбора.

В первой номинально домашней игре 28-го августа в Риге украинцы будут принимать сборную Греции. На этот поединок уже открыта продажа билетов. После этого, 31-го августа, "сине-желтых" ждет выездной матч против Черногории в Подгорице.

Турнирное положение и перспективы

Украина успешно преодолела первый раунд, заняв 2-е место в группе А (4 победы, 2 поражения). С этим результатом украинская команда перешла в новосформированную группу I, где имея баланс 4-2 делит 2-3 строчку:

Испания – 5-1

Украина – 4-2

Черногория – 4-2

Португалия – 3-3

Греция – 3-3

Грузия – 3-3

Для того чтобы завоевать вожделенную путевку на мировое первенство, которое в 2027-м году состоится в Катаре, украинской сборной необходимо финишировать в тройке лучших команд группы.