Вирішальний етап відбору на ЧС-2027: збірна України з баскетболу визначила план підготовки

Навчально-тренувальний збір та спаринги

Баскетболісти національної команди зберуться 14 серпня в Латвії. У межах підготовки збірна України проведе два контрольні поєдинки:

20 серпня: проти команди Університету Аризони (у литовському місті Кедайняй);

23 серпня: проти збірної Латвії (у Ризі).

Офіційні матчі кваліфікації

Одразу після контрольних зустрічей команда розпочне виступи у другому раунді європейського відбору.

У першій номінально домашній грі 28-го серпня в Ризі українці прийматимуть збірну Греції. На цей поєдинок вже відкрито продаж квитків. Після цього, 31-го серпня, на "синьо-жовтих" чекає виїзний матч проти Чорногорії у Подгориці.

Турнірне становище та перспективи

Україна успішно подолала перший раунд, посівши 2-ге місце у групі А (4 перемоги, 2 поразки). З цим результатом українська команда перейшла до новосформованої групи I, де маючи баланс 4-2 ділить 2–3 сходинку:

Іспанія - 5-1

Україна - 4-2

Чорногорія - 4-2

Португалія - 3-3

Греція - 3-3

Грузія - 3-3

Для того щоб здобути омріяну путівку на світову першість, яка у 2027-му році відбудеться в Катарі, українській збірній необхідно фінішувати у трійці найкращих команд групи.