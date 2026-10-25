Триллер с трипл-даблами и феерия Йокича: как прошел насыщенный игровой день в НБА (видео)
В ночь с 24 на 25 октября в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь насыщенных поединков. Болельщики увидели сверхрезультативные противостояния, зрелищный овертайм в Денвере и очередные яркие перформансы главных звезд лиги.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Драма в Денвере и перформанс Йокича
Самый драматичный поединок игрового дня выдали "Денвер Наггетс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". Гости уверенно контролировали ход игры в течение трех четвертей и перед заключительным отрезком имели солидное преимущество в 15 очков. Однако хозяев спас невероятный рывок в четвертой 12-минутке (37:18), переведший игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке "Денвер" дожал соперника - 141:135. Главными героями в составе победителей стали Джамал Меррей (42 очка) и Никола Йокич, оформивший мощный трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 10 передач. В общей сложности команды набрали на двух 276 пунктов.
В параллельной встрече "Филадельфия Севенти Сиксерс" уверенно разобралась с "Милуоки Бакс" (127:116). Центровый хозяев Джоэль Эмбиид также отметился трипл-даблом, собрав 28 очков, 11 подборов и 10 ассистов, что позволило его команде одержать уже третью победу на старте сезона.
Трудная победа "Шарлотт" и первый успех "Сан-Антонио"
Настоящий нервный финиш устроили "Шарлотт Хорнетс" и "Майами Хит". Хозяева паркета имели преимущество в 20 очков в третьей четверти, однако баскетболисты "Майами" смогли совершить камбэк и сравнять счет в конце игры (100:100). Впрочем, "Хорнетс" удержали инициативу и вырвали победу со счетом 115:110 благодаря 34 очкам Брэндона Миллера. "Майами" же стартовал в сезоне с трех поражений подряд.
Свою первую победу в новом регулярном чемпионате одержал "Сан-Антонио Сперс". В техасском дерби против "Далласа" гости перехватили инициативу в заключительной четверти благодаря рывку 17:2. Матч завершился со счетом 122:106 в пользу "Сперс", а самым результативным в их составе стал Виктор Вембаньяма (23 очка и 4 блок-шота).
Результаты матчей НБА 25 октября:
- "Шарлотт" – "Майами" – 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35)
- "Кливленд" – "Бруклин" – 125:121 (35:30, 33:24, 28:26, 29:41)
- "Филадельфия" – "Милуоки" – 127:116 (34:25, 30:35, 33:27, 30:29)
- "Чикаго" – "Вашингтон" – 120:124 (27:28, 35:29, 20:40, 38:27)
- "Даллас" – "Сан-Антонио" – 106:122 (31:32, 29:36, 29:24, 17:30)
- "Атланта" – "Хьюстон" – 114:121 (26:30, 22:29, 33:33, 33:29)
- "Денвер" – "Нью-Орлеан" – 141:135 ОТ (24:38, 33:35, 32:35, 37:18, 15:9)
- "Финикс" – "Голден Стейт" – 131:122 (22:25, 35:29, 45:38, 29:30)
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