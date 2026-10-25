Триллер із трипл-даблами та феєрія Йокіча: як пройшов насичений ігровий день у НБА (відео)
У ніч з 24 на 25 жовтня в межах регулярного чемпіонату НБА відбулося вісім насичених поєдинків. Уболівальники побачили надрезультативні протистояння, видовищний овертайм у Денвері та чергові яскраві перформанси головних зірок ліги.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Драма в Денвері та перформанс Йокіча
Найдраматичніший поєдинок ігрового дня видали "Денвер Наггетс" та "Нью-Орлеан Пеліканс". Гості впевнено контролювали хід гри протягом трьох чвертей і перед заключним відрізком мали солідну перевагу в 15 очок. Проте господарів врятував неймовірний ривок у четвертій 12-хвилинці (37:18), який перевів гру в овертайм.
У додатковій п'ятихвилинці "Денвер" дотиснув суперника – 141:135. Головними героями у складі переможців стали Джамал Меррей (42 очки) та Нікола Йокіч, який оформив потужний трипл-дабл із 35 очок, 15 підбирань та 10 передач. Загалом команди набрали на двох 276 пунктів.
У паралельній зустрічі "Філадельфія Севенті Сіксерс" упевнено розібралася з "Мілуокі Бакс" (127:116). Центровий господарів Джоель Ембіід також відзначився трипл-даблом, зібравши 28 очок, 11 підбирань та 10 асистів, що дозволило його команді здобути вже третю перемогу поспіль на старті сезону.
Важка перемога "Шарлотт" та перший успіх "Сан-Антоніо"
Справжній нервовий фініш влаштували "Шарлотт Хорнетс" та "Маямі Хіт". Господарі паркету мали перевагу в 20 очок у третій чверті, однак баскетболісти "Маямі" змогли здійснити камбек і зрівняти рахунок наприкінці гри (100:100). Втім, "Хорнетс" втримали ініціативу та вирвали перемогу з рахунком 115:110 завдяки 34 очкам Брендона Міллера. "Маямі" ж стартував у сезоні з трьох поразок поспіль.
Свою першу звитягу в новому регулярному чемпіонаті виборов "Сан-Антоніо Сперс". У техаському дербі проти "Далласа" гості перехопили ініціативу в заключній чверті завдяки ривку 17:2. Матч завершився з рахунком 122:106 на користь "Сперс", а найрезультативнішим у їхньому складі став Віктор Вембаньяма (23 очки та 4 блок-шоти).
Результати матчів НБА 25 жовтня:
- "Шарлотт" – "Маямі" – 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35)
- "Клівленд" – "Бруклін" – 125:121 (35:30, 33:24, 28:26, 29:41)
- "Філадельфія" – "Мілуокі" – 127:116 (34:25, 30:35, 33:27, 30:29)
- "Чикаго" – "Вашингтон" – 120:124 (27:28, 35:29, 20:40, 38:27)
- "Даллас" – "Сан-Антоніо" – 106:122 (31:32, 29:36, 29:24, 17:30)
- "Атланта" – "Х'юстон" – 114:121 (26:30, 22:29, 33:33, 33:29)
- "Денвер" – "Нью-Орлеан" – 141:135 ОТ (24:38, 33:35, 32:35, 37:18, 15:9)
- "Фінікс" – "Голден Стейт" – 131:122 (22:25, 35:29, 45:38, 29:30)
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