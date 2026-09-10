Старт сезона баскетбольной Суперлиги перенесли из-за ситуации безопасности: обновленные города и даты матчей

Изменение локаций и возврат разъездного формата

Главной причиной корректировки календаря стала ситуация безопасности, в частности частые воздушные тревоги в столице и других регионах, а также новые требования правительства и Минмолодежьспорта. В результате стартовые игры стартового тура перенесли из Киева в Ровно и Луцк.

Итак, впервые с начала полномасштабного вторжения турнир отказывается от "баблей".

Расписание первого тура

Дебютант Суперлиги – БК "Хмельницкий" – свой первый матч сыграет на домашней арене против действующего чемпиона Украины, БК "Днепр".

Полностью расписание матчей выглядит так:

1 октября (четверг)

Ровно. "Ровно" - "Харьковские Соколы"

Луцк. "Волынь" - "Киев-Баскет"

2 октября (пятница)

Ровно. "Ровно" - "Киев-Баскет"

Луцк. "Волынь" - "Харьковские Соколы"

Ивано-Франковск. "Прикарпатье-Говерла" - "Запорожье"

Хмельницкий. "Хмельницкий" - "Днепр"

3 октября (суббота)

Николаев. "Нико-Баскет" - "Черкасские Обезьяны"

4 октября (воскресенье)

Ивано-Франковск. "Прикарпатье-Говерла" - "Днепр"

Хмельницкий. "Хмельницкий" - "Запорожье"

Точное время начала встреч ФБУ объявит дополнительно.