Старт сезону баскетбольної Суперліги перенесли через безпекову ситуацію: оновлені міста та дати матчів
Новий сезон чоловічої баскетбольної Суперліги-2026/27 розпочнеться 1 жовтня. Федерація баскетболу України затвердила оновлений розклад першого туру після позапланової наради з керівниками клубів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Зміна локацій та повернення роз’їзного формату
Головною причиною коригування календаря стала безпекова ситуація, зокрема часті повітряні тривоги у столиці та інших регіонах, а також нові вимоги уряду та Мінмолодьспорту. У результаті стартові ігри стартового туру перенесли з Києва до Рівного та Луцька.
Тож, вперше з початку повномасштабного вторгнення турнір відмовляється від "баблів".
Розклад першого туру
Дебютант Суперліги - БК "Хмельницький" - свій перший матч зіграє на домашній арені проти чинного чемпіона України, БК "Дніпро".
Повністю розклад матчів виглядає так:
1 жовтня (четвер)
- Рівне. "Рівне" - "Харківські Соколи"
- Луцьк. "Волинь" - "Київ-Баскет"
2 жовтня (п'ятниця)
- Рівне. "Рівне" - "Київ-Баскет"
- Луцьк. "Волинь" - "Харківські Соколи"
- Івано-Франківськ. "Прикарпаття-Говерла" - "Запоріжжя"
- Хмельницький. "Хмельницький" - "Дніпро"
3 жовтня (субота)
- Миколаїв. "Ніко-Баскет" - "Черкаські Мавпи"
4 жовтня (неділя)
- Івано-Франківськ. "Прикарпаття-Говерла" - "Дніпро"
- Хмельницький. "Хмельницький" - "Запоріжжя"
Точний час початку зустрічей ФБУ оголосить додатково.
Раніше ми повідомляли, що "Харківські Соколи" змінили прописку та мріють про "золото" Суперліги.