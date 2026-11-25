"Детройт" остановил "Орландо" и прервал его победную серию в Кубке

"Детройт Пистонс" на выезде обыграл "Орландо Мэджик" и нанес флоридцам первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка НБА. Главным героем встречи стал Айзея Джо, набравший 21 очко. Данис Дженкинс добавил 15 очков и 10 передач, а Рон Голланд II и Кевин Гюртер записали в свой актив по 13 очков.

"Детройт" решил судьбу матча благодаря мощной второй четверти. После отставания на старте встречи команда выдала рывок 18:0, выиграла период со счетом 32:14 и ушла на перерыв с преимуществом 48:36. В дальнейшем "Пистонс" контролировали ход игры и не позволили сопернику вернуть интригу.

"Орландо Мэджик" - "Детройт Пистонс" - 86:104 (22:16, 14:32, 25:25, 25:31)

Тейтум набрал 41 очко и помог "Бостону" прервать серию поражений

"Бостон Селтикс" на выезде победил "Вашингтон Уизардс". Лучшим игроком встречи стал Джейсон Тейтум, набравший 41 очко, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

Бостонцы провели первую половину матча, особенно вторую четверть, в которой набрали 46 очков. На большой перерыв команда ушла с преимуществом 80:49, а Тейтум к этому моменту уже имел в своем активе 28 очков.

Однако после перерыва "Вашингтон" сумел вернуться в игру. Хозяева площадки сократили отставание до пяти очков, создав интригу в заключительном отрезке. Впрочем, "Селтикс" не позволили сопернику завершить камбэк и удержали победу.

Победа позволила "Бостону" прервать серию из четырех поражений и остаться непобедимым в групповом этапе Кубка НБА.

"Вашингтон Уизардс" - "Бостон Селтикс" - 116:131 (28:34, 21:46, 40:24, 27:27)

"Даллас" убедительно разобрался с "Денвером"

В центральном матче игрового дня "Даллас Маверикс" на выезде одолел "Денвер Наггетс". Обе команды до встречи имели по две победы в группе Кубка НБА, однако техасский клуб сумел захватить инициативу и получить убедительный результат.

Купер Флегг стал главной звездой "Далласа", набрав 24 очка и отдав 12 передач, повторив собственный рекорд по ассистам. Также он совершил 6 подборов.

"Маверикс" доминировали в краске, выиграв по очкам из этого компонента 68:38, а также значительно перевесили соперника в быстрых атаках – 35:7. Денвер попытался вернуться в игру после большого отставания. В третьей четверти "Наггэтс" сократили разницу до трех очков, но "Даллас" оперативно восстановил комфортное преимущество и не позволил хозяевам площадки развить успех.

"Даллас" продолжил победную серию до четырех матчей и сделал важный шаг к выходу в плейоф Кубка НБА, тогда как "Денвер" прервал свою серию из трех побед.

"Денвер Наггетс" - "Даллас Маверикс" - 101:120 (17:24, 22:34, 38:26, 24:36)