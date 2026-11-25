"Детройт" зупинив "Орландо" та перервав його переможну серію в Кубку

"Детройт Пістонс" на виїзді обіграв "Орландо Меджик" та завдав флоридцям першої поразки в нинішньому розіграші Кубка НБА. Головним героєм зустрічі став Айзея Джо, який набрав 21 очко. Даніс Дженкінс додав 15 очок та 10 передач, а Рон Голланд II і Кевін Гюртер записали до свого активу по 13 очок.

"Детройт" вирішив долю матчу завдяки потужній другій чверті. Після відставання на старті зустрічі команда видала ривок 18:0, виграла період з рахунком 32:14 та пішла на перерву з перевагою 48:36. Надалі "Пістонс" контролювали перебіг гри та не дозволили супернику повернути інтригу.

"Орландо Меджик" - "Детройт Пістонс" - 86:104 (22:16, 14:32, 25:25, 25:31)

Тейтум набрав 41 очко та допоміг "Бостону" перервати серію поразок

"Бостон Селтікс" на виїзді переміг "Вашингтон Візардс". Найкращим гравцем зустрічі став Джейсон Тейтум, який набрав 41 очко, зробив 6 підбирань та віддав 8 передач.

Бостонці потужно провели першу половину матчу, особливо другу чверть, у якій набрали 46 очок. На велику перерву команда пішла з перевагою 80:49, а Тейтум до цього моменту вже мав у своєму активі 28 очок.

Однак після перерви "Вашингтон" зумів повернутися до гри. Господарі майданчика скоротили відставання до п'яти очок, створивши інтригу в заключному відрізку. Втім, "Селтікс" не дозволили супернику завершити камбек та втримали перемогу.

Перемога дозволила "Бостону" перервати серію з чотирьох поразок поспіль та залишитися непереможним у груповому етапі Кубка НБА.

"Вашингтон Візардс" - "Бостон Селтікс" - 116:131 (28:34, 21:46, 40:24, 27:27)

"Даллас" переконливо розібрався з "Денвером"

У центральному матчі ігрового дня "Даллас Маверікс" на виїзді здолав "Денвер Наггетс". Обидві команди до зустрічі мали по дві перемоги у групі Кубка НБА, однак техаський клуб зумів захопити ініціативу та здобути переконливий результат.

Купер Флегг став головною зіркою "Далласа", набравши 24 очки та віддавши 12 передач, повторивши власний рекорд за асистами. Також він зробив 6 підбирань.

"Маверікс" домінували у фарбі, вигравши за очками з цього компонента 68:38, а також значно переважили суперника у швидких атаках - 35:7. "Денвер" спробував повернутися у гру після великого відставання. У третій чверті "Наггетс" скоротили різницю до трьох очок, але "Даллас" оперативно відновив комфортну перевагу та не дозволив господарям майданчика розвинути успіх.

"Даллас" продовжив переможну серію до чотирьох матчів та зробив важливий крок до виходу в плейоф Кубка НБА, тоді як "Денвер" перервав свою серію з трьох перемог.

"Денвер Наггетс" - "Даллас Маверікс" - 101:120 (17:24, 22:34, 38:26, 24:36)