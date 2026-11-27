Эффектный момент в игре с Португалией

Эффектное попадание сверху в исполнении украинского форварда Вячеслава Боброва вошло в официальную видеоподборку лучших эпизодов игрового дня в квалификации ЧМ-2027. По итогам рейтинга Международной федерации баскетбола этот момент занял высокое второе место среди всех матчей тура.

Неудача "сине-желтых" и следующий матч

В матче с Португалией Бобров набрал восемь очков. В равном поединке сборная Украины выиграла первую половину встречи (48:42), но после перерыва растеряла преимущество. В концовке "сине-желтым" не удалось догнать португальцев, которые в итоге победили со счетом 95:90.

Это поражение стало для украинской команды первым в рамках второго этапа отбора на мировое первенство-2027. Реабилитироваться за неудачу наша команда попробует уже в ближайшее воскресенье, 29 ноября, когда в номинально домашнем матче в латвийской Риге примет сборную Черногории.