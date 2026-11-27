Ефектний момент у грі з Португалією

Ефектне влучання згори у виконанні українського форварда В'ячеслава Боброва увійшло до офіційної відеодобірки найкращих епізодів ігрового дня у кваліфікації ЧС-2027. За підсумками рейтингу від Міжнародної федерації баскетболу цей момент посів високе друге місце серед усіх зіграних поєдинків туру.

Невдача "синьо-жовтих" та наступний матч

У матчі з Португалією Бобров набрав вісім очок. У рівному поєдинку збірна України виграла першу половину зустрічі (48:42), але після перерви розгубила перевагу. У кінцівці "синьо-жовтим" не вдалося наздогнати португальців, які в підсумку перемогли з рахунком 95:90.

Ця невдача стала для української команди першою в межах другого етапу відбору на світову першість-2027. Реабілітуватися за поразку наша команда спробує вже найближчої неділі, 29 листопада, коли в номінально домашньому матчі у латвійській Ризі прийматиме збірну Чорногорії.