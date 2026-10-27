"Ровно" простилось с лучшим легионером Суперлиги

Дюпри помог "Ровному" получить бронзу

Ровенский клуб поблагодарил Джейлена Дюпри за сотрудничество, преданность команде и вклад в завоевание бронзовых наград Суперлиги в сезоне-2025/26.

В клубе отметили характер, мастерство и самоотдачу американского баскетболиста, а также его лидерские качества, которые помогли команде добиться результата.

Индивидуальное признание

Отдельным достижением Дюпри стало звание лучшего легионера Суперлиги сезона-2025/26.

В своем прощальном обращении Ровенский клуб подчеркнул, что баскетболист стал важной частью истории команды и ее баскетбольной семьи.

"Ровно" также поблагодарило игрока за яркие моменты и эмоции, подаренные болельщикам, и отметило, что дверь клуба для него всегда будет оставаться открытой.