"Рівне" попрощалося з найкращим легіонером Суперліги

Дюпрі допоміг "Рівному" здобути бронзу

Рівненський клуб подякував Джейлену Дюпрі за співпрацю, відданість команді та внесок у завоювання бронзових нагород Суперліги в сезоні-2025/26.

У клубі відзначили характер, майстерність і самовіддачу американського баскетболіста, а також його лідерські якості, які допомогли команді досягти результату.

Індивідуальне визнання

Окремим досягненням Дюпрі стало звання найкращого легіонера Суперліги сезону-2025/26.

У своєму прощальному зверненні рівненський клуб наголосив, що баскетболіст став важливою частиною історії команди та її баскетбольної родини.

"Рівне" також подякувало гравцеві за яскраві моменти й емоції, подаровані вболівальникам, та зазначило, що двері клубу для нього завжди залишатимуться відчиненими.