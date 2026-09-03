Пример для Забарного: украинская баскетболистка рискует пропустить сезон, но не будет играть с россиянкой

Принципиальная позиция украинки

Свое решение расторгнуть соглашение с Университетом Луизианы украинка объявила публично. По словам Екатерины, ее отец сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, а близкие люди получили ранения и погибли в результате российских обстрелов. Именно поэтому выступать в одной команде с представительницей страны-агрессора Анной Минаевой для нее оказалось неприемлемым.

"Мой отец служит в Вооруженных силах Украины и испытывает огромную гордость, защищая свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Близкие мне люди погибли и получили ранения во время российских атак, а места, где я росла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами.

Своевременность этой ситуации и ее глубокое личное влияние на меня, мою семью и тех, о ком мы заботимся и кто продолжает жить и бороться в этой войне, в конечном итоге заставили меня задуматься, остается ли LSU правильным местом для меня", - написала украинка в официальном заявлении.

Ситуацию пыталась сгладить главный тренер команды Ким Малки. Наставница призвала украинку и россиянку стать "амбасадорками единения" и якобы помочь остановить войну. На что Коваль ответила скептическим отказом и забрала документы из учебного заведения.

Угроза пропуска сезона

Поскольку россиянку подписали после закрытия официального трансферного окна, Екатерина оказалась в сложной юридической ситуации. Теперь 20-летняя баскетболистка рискует полностью пропустить сезон-2026/27.

Сейчас украинская спортсменка ждет специального разрешения от руководства NCAA. Если организация учтет форс-мажорные и морально-этические обстоятельства ситуации, Коваль сможет заявиться за другой американский университет.

В прошлом сезоне за "LSU Тайгерс" украинка провела 35 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.