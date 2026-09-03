Приклад для Забарного: українська баскетболістка ризикує пропустити сезон, але не гратиме з росіянкою

Принципова позиція українки

Своє рішення розірвати угоду з Університетом Луїзіани українка оголосила публічно. За словами Катерини, її батько зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, а близькі люди зазнали поранень і загинули від російських обстрілів. Саме тому виступати в одному колективі з представницею країни-агресорки Анною Мінаєвою для неї виявилося неприпустимим.

"Мій батько служить у Збройних силах України та відчуває величезну гордість, захищаючи свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Близькі мені люди загинули та зазнали поранень під час російських атак, а місця, де я зростала й уперше почала грати в баскетбол, були зруйновані ракетними ударами.

Своєчасність цієї ситуації та її глибоко особистий вплив на мене, мою родину та тих, про кого ми дбаємо і хто продовжує проживати цю війну та боротися в ній, зрештою змусили мене замислитися, чи залишається LSU правильним місцем для мене", - написала українка в офіційній заяві.

Ситуацію намагалася загладити головна тренерка команди Кім Малкі. Наставниця закликала українку та росіянку стати "амбасадорками єднання" і нібито допомогти зупинити війну. На що Коваль відповіла скептичною відмовою та забрала документи з навчального закладу.

Загроза пропуску сезону

Оскільки росіянку підписали після закриття офіційного трансферного вікна, Катерина опинилася у складній юридичній ситуації. Тепер 20-річна баскетболістка ризикує повністю пропустити сезон-2026/27.

Наразі українська спортсменка чекає на спеціальний дозвіл від керівництва NCAA. Якщо організація врахує форс-мажорні та морально-етичні обставини ситуації, Коваль зможе заявитися за інший американський університет.

У минулому сезоні за "LSU Тайгерс" українка провела 35 матчів, набираючи в середньому 8,3 очка та роблячи 6,3 підбирання за гру.