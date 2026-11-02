Один из лидеров Суперлиги отпустил форварда-легионера менее чем через 2 месяца

Смит покинул "Ровно" после пяти матчей

БК "Ровно" сообщил об уходе американского форварда Дэнни Смита. Стороны приостановили сотрудничество, а баскетболист получил статус свободного агента.

В пресс-службе клуба поблагодарили легионера за время, проведенное в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Смит присоединился к ровенчанам только в сентябре 2026-го года. За это время он сыграл пять матчей, в которых в среднем набирал 7,8 очка, делал 4 подбора и отдавал 2,8 результативной передачи.

Какое место занимает БК "Ровно" в Суперлиге

После семи сыгранных матчей БК "Ровно" имеет баланс побед и поражений 5:2 и занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Суперлиги.