Один з лідерів Суперліги відпустив форварда-легіонера менше ніж через 2 місяці

Сміт залишив "Рівне" після п'яти матчів

БК "Рівне" повідомив про відхід американського форварда Денні Сміта. Сторони припинили співпрацю, а баскетболіст отримав статус вільного агента.

У пресслужбі клубу подякували легіонеру за час, проведений у команді, та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, Сміт приєднався до рівнян лише у вересні 2026-го року. За цей час він зіграв п'ять матчів, у яких у середньому набирав 7,8 очка, робив 4 підбирання та віддавав 2,8 результативної передачі.

Яке місце посідає БК "Рівне" у Суперлізі

Після семи зіграних матчів БК "Рівне" має баланс перемог і поразок 5:2 та посідає четверте місце в турнірній таблиці української Суперліги.