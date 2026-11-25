Расставание по взаимному согласию

Клуб и американец расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В столичной команде поблагодарили баскетболиста за совместную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Хант стал игроком "Киев-Баскета" в начале сентября 2026 года. За неполные три месяца в составе киевлян центровый успел отыграть 12 поединков, в которых в среднем за игру демонстрировал следующие показатели:

5,8 очка;

4,6 подбора;

1,8 результативной передачи.

Опыт выступлений в Украине

До перехода в киевский коллектив Эдди Хант уже был хорошо знаком украинским болельщикам. В сезоне-2024/25 американский бигмен защищал цвета "Кривбасса", где имел более заметную роль на площадке, собирая в среднем 9,1 очка, 6,4 подбора и 1,5 передачи за матч.

После завершения выступлений в криворожской команде и перед возвращением в Украину баскетболист успел поиграть в Австралии. Там он выступал за клуб "Фрэнкстон Блюз", соревнующийся в полупрофессиональной лиге NBL1.