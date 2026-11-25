Несподівана втрата в Суперлізі: "Київ-Баскет" розпрощався з американським легіонером
Столичний баскетбольний клуб "Київ-Баскет" оголосив про кадрові зміни у своєму складі. Команда припинила співпрацю з досвідченим американським центровим, який приєднався до киян на початку нинішнього сезону.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу столичного клубу.
Розставання за взаємною згодою
Клуб та американець розірвали контракт за взаємною згодою сторін. У столичній команді подякували баскетболісту за спільну роботу та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.
Хант став гравцем "Київ-Баскета" на початку вересня 2026 року. За неповні три місяці в складі киян центровий встиг відіграти 12 поєдинків, у яких у середньому за гру демонстрував такі показники:
- 5,8 очка;
- 4,6 підбирання;
- 1,8 результативної передачі.
Досвід виступів в Україні
До переходу в київський колектив Едді Хант уже був добре знайомий українським уболівальникам. У сезоні-2024/25 американський бігмен захищав кольори "Кривбаса", де мав помітнішу роль на майданчику, збираючи в середньому 9,1 очка, 6,4 підбирання та 1,5 передачі за матч.
Після завершення виступів у криворізькій команді та перед поверненням в Україну баскетболіст встиг пограти в Австралії. Там він виступав за клуб "Френкстон Блюз", який змагається у напівпрофесійній лізі NBL1.
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