Розставання за взаємною згодою

Клуб та американець розірвали контракт за взаємною згодою сторін. У столичній команді подякували баскетболісту за спільну роботу та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Хант став гравцем "Київ-Баскета" на початку вересня 2026 року. За неповні три місяці в складі киян центровий встиг відіграти 12 поєдинків, у яких у середньому за гру демонстрував такі показники:

5,8 очка;

4,6 підбирання;

1,8 результативної передачі.

Досвід виступів в Україні

До переходу в київський колектив Едді Хант уже був добре знайомий українським уболівальникам. У сезоні-2024/25 американський бігмен захищав кольори "Кривбаса", де мав помітнішу роль на майданчику, збираючи в середньому 9,1 очка, 6,4 підбирання та 1,5 передачі за матч.

Після завершення виступів у криворізькій команді та перед поверненням в Україну баскетболіст встиг пограти в Австралії. Там він виступав за клуб "Френкстон Блюз", який змагається у напівпрофесійній лізі NBL1.