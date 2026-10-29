НБА: Феноменальный Карри догнал Леброна, а "Юта" Михайлюка сгорела в клатче (видео)
Очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации подарил серию ярких противостояний. "Юта" Святослава Михайлюка драматически уступила в финальной развязке, а звездный Стеф Карри переписал исторические рекорды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Михайлюк уступил Вембаньяме
"Юта" принимала "Сан-Антонио" и уверенно начала встречу, выиграв первую четверть (32:22) и сохранив преимущество к большому перерыву (55:51). Вторая половина прошла в равной борьбе, где исход матча решали мелочи. За 42 секунды до сирены точный двухочковый бросок Кейонте Джорджа перевел игру в овертайм (105:105), однако в дополнительной пятиминутке "Сперс" оказались сильнее – 117:111.
Украинский защитник "Юты" Святослав Михайлюк провел на площадке 15 минут, за которые набрал 3 очка, сделал 2 подбора и отдал 1 передачу. В составе победителей мощный дабл-дабл оформил Виктор Вембаньяма (36 очков и 14 подборов).
Очередной рекорд Карри
Настоящее шоу устроил лидер "Голден Стейт" Стеф Карри. В зрелищном противостоянии против "Миннесоты" (119:114) 38-летний разыгрывающий набрал 44 очка, сделал 8 подборов и 6 передач.
Этот поединок стал для Карри 15-м в карьере с 40+ очками после достижения 35 лет. По этому показателю он настиг Леброна Джеймса и опережает Майкла Джордана (12 таких матчей).
Разгром "Милуоки" и дерби Лос-Анджелеса
"Даллас" в домашнем матче уверенно разобрался с "Оклахомой" (120:96), нанеся обескровленным из-за травм "Тандер" первое поражение в сезоне. Самым результативным в составе победителей стал Купер Флэгг, набравший 26 очков.
Самый крупный разгром вечера зафиксировали в Милуоки, где местные "Бакс" безоговорочно капитулировали перед "Хьюстоном" с разницей в 32 очка – 100:132.
В принципиальном дерби Лос-Анджелеса "Лейкерс" оказались сильнее "Клипперс" (103:87), а "Денвер" благодаря трипл-даблу Николы Йокича (21 очко, 13 подборов, 10 передач) одолел "Нью-Орлеан" (104:91).
Результаты всех матчей игрового дня НБА:
- "Атланта Хокс" – "Майами Хит" – 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32)
- "Детройт Пистонс" – "Шарлотт Хорнетс" – 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19)
- "Индиана Пейсерс" – "Филадельфия Севенти Сиксерс" – 109:114 (25:25, 27:37, 36:13, 21:39)
- "Кливленд Кавальерс" – "Вашингтон Уизардс" – 121:111 (34:42, 25:27, 33:23, 29:19)
- "Торонто Рапторс" – "Орландо Мэджик" – 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23)
- "Чикаго Буллз" – "Нью-Йорк Никс" – 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)
- "Милуоки Бакс" – "Хьюстон Рокетс" – 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)
- "Миннесота Тимбервулвз" – "Голден Стейт Уорриорз" – 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)
- "Нью-Орлеан Пеликанс" – "Денвер Наггетс" – 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)
- "Юта Джаз" – "Сан-Антонио Сперс" – 111:117 ОТ (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12)
- "Даллас Мэверикс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 120:96 (33:30, 32:29, 29:22, 26:15)
- "Лос-Анджелес Клипперс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 87:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18)
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