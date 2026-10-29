НБА: Феноменальний Каррі наздогнав Леброна, а "Юта" Михайлюка згоріла в клатчі (відео)
Черговий ігровий день у Національній баскетбольній асоціації подарував серію яскравих протистоянь. "Юта" Святослава Михайлюка драматично поступилася у фінальній розв'язці, а зірковий Стеф Каррі переписав історичні рекорди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Михайлюк поступився Вембаньямі
"Юта" приймала "Сан-Антоніо" та якісно розпочала зустріч, вигравши першу чверть (32:22) та втримавши перевагу до великої перерви (55:51). Друга половина пройшла в рівній боротьбі, де долі команд вирішували дрібниці. За 42 секунди до сирени точний двоочковий кидок Кейонте Джорджа перевів гру в овертайм (105:105), проте в додатковій 5-хвилинці "Сперс" виявилися сильнішими – 117:111.
Український захисник "Юти" Святослав Михайлюк провів на майданчику 15 хвилин, за які здобув 3 очки, 2 підбирання та 1 передачу. У складі переможців потужний дабл-дабл оформив Віктор Вембаньяма (36 очок та 14 підбирань).
Черговий рекорд Каррі
Справжнє шоу влаштував лідер "Голден Стейт" Стеф Каррі. У видовищному протистоянні проти "Міннесоти" (119:114) 38-річний розігруючий набрав 44 очки, зробив 8 підбирань та 6 передач.
Цей поєдинок став для Каррі 15-м у кар'єрі з 40+ очками після досягнення 35 років. За цим показником він наздогнав Леброна Джеймса та випереджає Майкла Джордана (12 таких матчів).
Розгром "Мілуокі" та дербі Лос-Анджелеса
"Даллас" у домашньому матчі впевнено розібрався з "Оклахомою" (120:96), завдавши знекровленим травмами "Тандер" першої поразки в сезоні. Найрезультативнішим у складі переможців став Купер Флегг з 26 очками.
Найбільший розгром вечора зафіксували в Мілуокі, де місцеві "Бакс" беззастережно капітулювали перед "Х'юстоном" із різницею в 32 очки – 100:132.
У принциповому дербі Лос-Анджелеса "Лейкерс" виявилися сильнішими за "Кліпперс" (103:87), а "Денвер" завдяки трипл-даблу Ніколи Йокіча (21 очок, 13 підбирань, 10 передач) здолав "Нью-Орлеан" (104:91).
Результати всіх матчів ігрового дня НБА:
- "Атланта Хокс" – "Маямі Хіт" – 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32)
- "Детройт Пістонс" – "Шарлот Хорнетс" – 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19)
- "Індіана Пейсерс" – "Філадельфія Севенті Сіксерс" – 109:114 (25:25, 27:37, 36:13, 21:39)
- "Клівленд Кавальєрс" – "Вашингтон Візардс" – 121:111 (34:42, 25:27, 33:23, 29:19)
- "Торонто Рапторс" – "Орландо Меджик" – 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23)
- "Чикаго Буллз" – "Нью-Йорк Нікс" – 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)
- "Мілуокі Бакс" – "Х'юстон Рокетс" – 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)
- "Міннесота Тімбервулвз" – "Голден Стейт Ворріорз" – 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)
- "Нью-Орлеан Пеліканс" – "Денвер Наггетс" – 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)
- "Юта Джаз" – "Сан-Антоніо Сперс" – 111:117 ОТ (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12)
- "Даллас Меверікс" – "Оклахома-Сіті Тандер" – 120:96 (33:30, 32:29, 29:22, 26:15)
- "Лос-Анджелес Кліпперс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 87:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18)