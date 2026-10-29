НБА: Феноменальний Каррі наздогнав Леброна, а "Юта" Михайлюка згоріла в клатчі (відео)

Михайлюк поступився Вембаньямі

"Юта" приймала "Сан-Антоніо" та якісно розпочала зустріч, вигравши першу чверть (32:22) та втримавши перевагу до великої перерви (55:51). Друга половина пройшла в рівній боротьбі, де долі команд вирішували дрібниці. За 42 секунди до сирени точний двоочковий кидок Кейонте Джорджа перевів гру в овертайм (105:105), проте в додатковій 5-хвилинці "Сперс" виявилися сильнішими – 117:111.

Український захисник "Юти" Святослав Михайлюк провів на майданчику 15 хвилин, за які здобув 3 очки, 2 підбирання та 1 передачу. У складі переможців потужний дабл-дабл оформив Віктор Вембаньяма (36 очок та 14 підбирань).

Черговий рекорд Каррі

Справжнє шоу влаштував лідер "Голден Стейт" Стеф Каррі. У видовищному протистоянні проти "Міннесоти" (119:114) 38-річний розігруючий набрав 44 очки, зробив 8 підбирань та 6 передач.

Цей поєдинок став для Каррі 15-м у кар'єрі з 40+ очками після досягнення 35 років. За цим показником він наздогнав Леброна Джеймса та випереджає Майкла Джордана (12 таких матчів).

Розгром "Мілуокі" та дербі Лос-Анджелеса

"Даллас" у домашньому матчі впевнено розібрався з "Оклахомою" (120:96), завдавши знекровленим травмами "Тандер" першої поразки в сезоні. Найрезультативнішим у складі переможців став Купер Флегг з 26 очками.

Найбільший розгром вечора зафіксували в Мілуокі, де місцеві "Бакс" беззастережно капітулювали перед "Х'юстоном" із різницею в 32 очки – 100:132.

У принциповому дербі Лос-Анджелеса "Лейкерс" виявилися сильнішими за "Кліпперс" (103:87), а "Денвер" завдяки трипл-даблу Ніколи Йокіча (21 очок, 13 підбирань, 10 передач) здолав "Нью-Орлеан" (104:91).

Результати всіх матчів ігрового дня НБА: