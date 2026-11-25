Бобров назвал возможную замену Михайлюку

Вячеслав Бобров признал, что отсутствие Святослава Михайлюка является ощутимым уроном для сборной. Баскетболист подчеркнул, что его партнер по команде является важным игроком как в атаке, так и в защите.

Однако форвард убежден, что у украинцев достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой кадровой проблемой. В частности, он рассчитывает на Максима Шульгу, представляющего мадридский "Реал" и, по словам Боброва, должен присоединиться к команде.

"Мы понимаем, что это ключевой для нас игрок, который может очень хорошо играть в нападении и в защите. К сожалению, он не может приехать к нам сейчас с NBA, но у нас есть Максим Шульга, который сейчас играет в мадридском "Реале". Как я слышал, он будет на игре и он сможет помочь. И я считаю, что он может помочь".

Украина рассчитывает на опытных баскетболистов

Кроме Шульги, сборная будет располагать рядом баскетболистов, способных брать ответственность за результат. Бобров особо отметил Алексея Ковляра, Дмитрия Скапинцева и Александра Липового.

В то же время, к команде присоединятся и молодые исполнители, которым придется адаптироваться к требованиям национальной сборной и взаимодействию с более опытными партнерами.

"У нас есть игроки, которые могут взять игру на себя. У нас есть Ковляр, у нас есть Скапинцев, есть ребята, которые уже играли много лет в национальной сборной. Это я, это Саша Липовой. Да, у нас будут несколько игроков молодых. Но, я думаю, что нам по силам набрать достаточное количество очков для победы.

Бобров объяснил, как изменится игра сборной

По словам форварда, отсутствие Михайлюка заставит украинскую команду изменить подход к игре. Баскетболисты планируют искать новые комбинации и налаживать взаимодействие между собой, чтобы компенсировать потерю одного из ключевых исполнителей.

Бобров убежден, что сборная сможет навязать соперникам собственный баскетбол даже при отсутствии представителя НБА.

"Мы найдем какие-то комбинации, найдем какие-то коннекты между собой и думаю, что будем навязывать игру уже немного по-другому", - подытожил баскетболист.