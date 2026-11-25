Бобров назвав можливу заміну Михайлюку

В’ячеслав Бобров визнав, що відсутність Святослава Михайлюка є відчутною втратою для збірної. Баскетболіст наголосив, що його партнер по команді є важливим гравцем як в атаці, так і в захисті.

Однак форвард переконаний, що українці мають достатньо ресурсів, аби впоратися з цією кадровою проблемою. Зокрема, він розраховує на Максима Шульгу, який представляє мадридський "Реал" та, за словами Боброва, має приєднатися до команди.

"Ми розуміємо, що це ключовий для нас гравець, який може дуже гарно грати у нападі і у захисті. На жаль, він не може приїхати до нас зараз з NBA, але в нас є Максим Шульга, котрий зараз грає в мадридському "Реалі". Як я чув, він буде на грі і він зможе допомогти. І я вважаю, що він може замінити Свята на це вікно", - зазначив Бобров.

Україна розраховує на досвідчених баскетболістів

Окрім Шульги, збірна матиме у своєму розпорядженні низку баскетболістів, здатних брати відповідальність за результат. Бобров окремо відзначив Олексія Ковляра, Дмитра Скапінцева та Олександра Липового.

Водночас до команди приєднаються й молоді виконавці, яким доведеться адаптуватися до вимог національної збірної та взаємодії з досвідченішими партнерами.

"В нас є гравці, котрі можуть взяти гру на себе. В нас є Ковляр, в нас є Скапінцев, є хлопці, які вже грали багато років у національній збірній. Це я, це Саша Липовий. Так, в нас будуть декілька гравців молодих. Але, я думаю, що нам по силах набрати достатню кількість очок для перемоги", - сказав баскетболіст.

Бобров пояснив, як зміниться гра збірної

За словами форварда, відсутність Михайлюка змусить українську команду дещо змінити підхід до гри. Баскетболісти планують шукати нові комбінації та налагоджувати взаємодію між собою, щоб компенсувати втрату одного з ключових виконавців.

Бобров переконаний, що збірна зможе нав’язати суперникам власний баскетбол навіть за відсутності представника НБА.

"Ми знайдемо якісь комбінації, знайдемо якісь конекти між собою і думаю, що будемо нав’язувати гру вже трохи по-іншому", - підсумував баскетболіст.