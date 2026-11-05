Михайлюк попал в драму с овертаймом в НБА: как сыграл украинец (видео)
В Национальной баскетбольной ассоциации прошел насыщенный игровой день из 14 поединков. В центре внимания украинских болельщиков оказалось выступление Святослава Михайлюка, чья команда устроила настоящий овертайм-триллер в Луизиане.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Михайлюк и триллер с овертаймом
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в составе "Юты Джаз" принял участие в выездном матче против "Нью-Орлеан Пеликанс". Наш легионер провел на площадке чуть более 17 минут, за которые успел набрать 6 очков и сделать 3 подбора.
Матч выдался крайне напряженным: уступая после первой половины, "Юта" совершила мощный рывок в третьей четверти (43:28). Однако хозяева отыгрались в концовке основного времени, а в дополнительные пять минут вырвали победу – 120:113. Для команды Михайлюка это уже шестое поражение подряд в регулярном чемпионате.
Разгром от "Нью-Йорка" и другие результаты
В остальных поединках игрового дня стоит отметить успех "Бостон Селтикс", которые одолели "Милуоки Бакс" (109:102), а также очередную победу "Филадельфии" в матче с "Детройт Пистонс" (112:106). Самую убедительную победу одержал "Нью-Йорк", разгромив "Чикаго Буллз" с преимуществом в 30 очков (135:105).
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА за 5 ноября:
- "Вашингтон" – "Атланта" – 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
- "Детройт" – "Филадельфия" – 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
- "Бостон" – "Милуоки" – 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
- "Бруклин" – "Шарлотт" – 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)
- "Нью-Йорк" – "Чикаго" – 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)
- "Мемфис" – "Индиана" – 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)
- "Нью-Орлеан" – "Юта" – 120:113 ОТ (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9)
- "Оклахома-Сити" – "Кливленд" – 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)
- "Хьюстон" – "Миннесота" – 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)
- "Денвер" – "Торонто" – 128:109 (33:35, 31:32, 39:15, 25:27)
- "Финикс" – "Портленд" – 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)
- "Сан-Антонио" – "Даллас" – 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)
- "Сакраменто" – "Лейкерс" – 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)
- "Клипперс" – "Майами" – 116:117 ОТ (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10)
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